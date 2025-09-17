«Зенит» обыграл «Ахмат» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России

В матче Кубка России встречались «Зенит» и «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился: Соболев (43', 59'). За гостей забил Гандри (73').
По итогам встречи «Зенит» имеет 12 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Зенит» сыграет 30 сентября, соперником будет «Рубин». «Ахмат» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Оренбург»).
Страшной силы игрок....
Непонятно почему Семак его к лавке приклеил.....из 10-ти матчей лишь один сыграл полностью....можно подумать у Богданыча остальные прям Холанды....
Если легионеры играют ровно на столько чтоб команда шла на 6-м месте....то держать на скамейке наивреднейшего для соперников Соболева - просто глупо.....
