  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Зенит» обыграл «Ахмат» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России

вчера, 22:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче Кубка России встречались «Зенит» и «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился: Соболев (43', 59'). За гостей забил Гандри (73').

По итогам встречи «Зенит» имеет 12 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Зенит» сыграет 30 сентября, соперником будет «Рубин». «Ахмат» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Оренбург»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Сочи» крупно проиграл «Динамо» в поединке Кубка России
Вчера, 22:30
«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью со «Славией» в дебютном матче в ЛЧ
Вчера, 21:50
«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче Кубка России
Вчера, 19:55
Месси сделал «гол+пас» в победном матче «Интер Майами»
Вчера, 09:22
«Реал» одержал победу над «Марселем»
Вчера, 00:05
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» в результативной встрече ЛЧ
Вчера, 00:00
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:15
Когда на поле выпускать будут....)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:31
Три гола Саня соорудил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:44
Когда уж Соболь в чемпионвте забивать начнёт?...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 06:41
Жаль, что не смотрели первый тайм, где Ахмат был бледной тенью
112910415
112910415
сегодня в 06:07
Соболь сильно круче всех бразильцев ! )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:08
Возможно с ним как регулярно основном было бы ещё хуже. Пока, вероятно, он не наработал на это. Может в течении сезона ему будет дан более хороший шанс закрепиться как основному.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Не могли бы пояснить данное утверждение?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:50, ред.
Соболев - Кубковый Джокер...Дубльмэн......
Страшной силы игрок....
Непонятно почему Семак его к лавке приклеил.....из 10-ти матчей лишь один сыграл полностью....можно подумать у Богданыча остальные прям Холанды....
Если легионеры играют ровно на столько чтоб команда шла на 6-м месте....то держать на скамейке наивреднейшего для соперников Соболева - просто глупо.....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:07
Целиком смотрел только второй тайм. Ахмат приятно удивляет. То, что было в начале сезона и сейчас, отличается, как небо и земля. Клуб вовремя расстался с прежним тренером, не помню его фамилию, у которого не получилось в Ахмате. Надеюсь, что с Черчесовым угадали, может именно сейчас пришло его время. Оказывается в команде много техничных игроков, способных и обыграть, и отдать пас. А вот реализация моментов пока страдает. Пусть уже у Черчесова всё получится и в Грозном будет сильный, стабильный клуб. Будет стабильность - появятся и больше средств на развитие...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:41
Зенит еще в первом тайме должен был остаться в меньшинстве.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 