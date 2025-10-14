В РФС выявили тенденцию нежелания футболистов приезжать в сборные России

1760457391

14 октября 2025, 18:56

Российский футбольный союз ( РФС ) выявил тенденцию нежелания игроков приезжать в расположение национальных команд под влиянием определенных лиц. Об этом на тренерской конференции сообщил спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

«Следующий момент, который хотелось бы отметить, — тема воспитания молодых футболистов, — сказал Лексаков. — Например, в сборных командах под влиянием определенного круга лиц, включая иногда и тренеров, даже юношеских команд, наблюдается тенденция нежелания приезжать в сборную команду и защищать честь страны. Мотивируют это тем, что игрок потеряет место в основном составе, даже в юношеской команде. В профессиональном уровне это возрастает, если поедет в сборную, а команда будет тренироваться, то не дай бог потеряет место, ведь это молодые игроки, это касается также Первой и Второй лиг».

«Поэтому для них главное сейчас не защита чести нашей страны, а личное участие в играх за какую-то команду. Такая тенденция наблюдается. Следующая тенденция — опять-таки под влиянием определенного круга лиц игроки часто симулируют свои медицинские отклонения, чтобы их не вызывали в сборную. При этом приезжают, были случаи, он имеет отклонения, сборная идет навстречу, отпускает, но через три дня играет как ни в чем не бывало», — добавил Лексаков.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.