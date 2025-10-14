 
 
 
Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 21 матча

14 октября 2025, 22:13

Сборная России после победы над командой Боливии продлила беспроигрышную серию до 21 матча.

Сборная России с момента отстранения провела 21-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и 6 ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года от команды Хорватии (0:1) в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Встреча против команды Боливии завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против команд Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

15 октября в 08:40
выше нас только небо !
14 октября в 22:50
Скоро чемпионами станем по товарищеским матчам
14 октября в 22:38
Надо не проиграть ещё 17 матчей и побьём рекорд по беспроигрышной серии среди сборных)
14 октября в 22:33
В ноябре надо продолжить серию.
14 октября в 22:25
Эти длинные серии слишком опасны.
Гость
