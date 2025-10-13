Лев Лещенко выступит перед матчем сборных России и Боливии

1760348501

13 октября 2025, 12:41

Народный артист России исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь» перед началом товарищеского матча сборных России и Боливии по футболу, выступление и церемония открытия будут посвящены олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Игра пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Народный артист России Лев Лещенко исполнит композицию „Я люблю тебя, жизнь“. Вся церемония открытия будет посвящена легенде отечественного футбола Никите Павловичу Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет», — сообщили в РФС .

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).