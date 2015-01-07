«Льерс» подписал защитника сборной Македонии

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07 января 2015, 20:34

Экс-защитник «Бранна» переезжает в Бельгию.



Игрок сборной Македонии подписал контракт с «Льерсом», занимающим последнее место в чемпионате страны.



Контракт между «Бранном» и Мойсовым был расторгнут после того, как бергенский клуб вылетел из высшей лиги Норвегии.



Любопытно, что в 2011-м году Мойсовым интересовалось московское «Динамо».