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«Льерс» подписал защитника сборной Македонии

07 января 2015, 20:34

Экс-защитник «Бранна» Даниэл Мойсов переезжает в Бельгию.

Игрок сборной Македонии подписал контракт с «Льерсом», занимающим последнее место в чемпионате страны. 

Контракт между «Бранном» и Мойсовым был расторгнут после того, как бергенский клуб вылетел из высшей лиги Норвегии.

Любопытно, что в 2011-м году Мойсовым интересовалось московское «Динамо».

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