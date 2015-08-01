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Нету: «Терек» — неплохая команда по меркам чемпионата России"

01 августа 2015, 20:57
 Защитник «Зенита» Луиш Нету дал комментарий после победы 3:0 над «Тереком» в матче 3-го тура РФПЛ.

«Терек» — неплохая команда по меркам чемпионата страны. Они хорошо провели встречу на «Петровском» в прошлом сезоне, и мы не хотели, чтобы это повторилось. Мы отлично начали встречу, забили дважды в первые минуты матча. После этого «Терек» действовал хорошо, но нам удалось завершить игру победой.

Три недели назад мы провели первый официальный матч на Суперкубок и сразу же первый тур чемпионата. Думаю, сейчас мы находимся в очень хорошей форме. Вся команда работает активно и качественно, сейчас у нас много времени на восстановление и улучшение формы. До конца августа мы будем работать в текущем режиме и успевать отдыхать", — сказал португалец.
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Все комментарии
КПР
КПР ответ Venezuela (раскрыть)
02 августа 2015 в 09:15
Всяко лучше берёз и игнаша из понского табуна.
sir_Alex
sir_Alex ответ Kashaev Kamil (раскрыть)
02 августа 2015 в 08:35
О чём и речь!
JOZEPPO MILANSKY
JOZEPPO MILANSKY ответ Kashaev Kamil (раскрыть)
02 августа 2015 в 02:12
СССР - Югославия 2-1
donbeter
donbeter
01 августа 2015 в 23:44
Ха-ха, тоже самое можно сказать и про зенит!!!
Venezuela
Venezuela
01 августа 2015 в 23:03
А уж Нету то какой неплохой по меркам России.))
Cool-Kurt Angle
Cool-Kurt Angle
01 августа 2015 в 22:56
ну по меркам чемпионата Португалии и Боавишта какая-нибудь неплохая команда))тоже мне,треп
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответ sir_Alex (раскрыть)
01 августа 2015 в 22:37
Бавария-Зенит 0:4, один матч не показатель
Kid Ink-95
Kid Ink-95
01 августа 2015 в 22:07
Мда..жалкий середняк)так бы и сказал..
Krutoy
Krutoy
01 августа 2015 в 21:55
Вот именно, по меркам ЧР!
А Россия в рейтинге ФИФА где-то в третьем=-четвёртом десятке! :))
enot7000
enot7000
01 августа 2015 в 21:53
крепкий середняк
sir_Alex
sir_Alex ответ Adler angriff (комментарий удален) (раскрыть)
01 августа 2015 в 21:46
Вот это тема!
sir_Alex
sir_Alex ответ Adler angriff (комментарий удален) (раскрыть)
01 августа 2015 в 21:26
зенит - Терек 1:3
gentlewolf
gentlewolf
01 августа 2015 в 21:22
Терек? Нету.
sir_Alex
sir_Alex
01 августа 2015 в 21:17
Ниже среднего
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