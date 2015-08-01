Нету: «Терек» — неплохая команда по меркам чемпионата России"

Защитник «Зенита» Луиш Нету дал комментарий после победы 3:0 над «Тереком» в матче 3-го тура РФПЛ.
«Терек» — неплохая команда по меркам чемпионата страны. Они хорошо провели встречу на «Петровском» в прошлом сезоне, и мы не хотели, чтобы это повторилось. Мы отлично начали встречу, забили дважды в первые минуты матча. После этого «Терек» действовал хорошо, но нам удалось завершить игру победой.
Три недели назад мы провели первый официальный матч на Суперкубок и сразу же первый тур чемпионата. Думаю, сейчас мы находимся в очень хорошей форме. Вся команда работает активно и качественно, сейчас у нас много времени на восстановление и улучшение формы. До конца августа мы будем работать в текущем режиме и успевать отдыхать", — сказал португалец.
«Терек» — неплохая команда по меркам чемпионата страны. Они хорошо провели встречу на «Петровском» в прошлом сезоне, и мы не хотели, чтобы это повторилось. Мы отлично начали встречу, забили дважды в первые минуты матча. После этого «Терек» действовал хорошо, но нам удалось завершить игру победой.
Три недели назад мы провели первый официальный матч на Суперкубок и сразу же первый тур чемпионата. Думаю, сейчас мы находимся в очень хорошей форме. Вся команда работает активно и качественно, сейчас у нас много времени на восстановление и улучшение формы. До конца августа мы будем работать в текущем режиме и успевать отдыхать", — сказал португалец.
А Россия в рейтинге ФИФА где-то в третьем=-четвёртом десятке! :))
А Россия в рейтинге ФИФА где-то в третьем=-четвёртом десятке! :))