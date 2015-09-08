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Азар: «В этом сезоне все соперники желают „убить“ нас»

08 сентября 2015, 21:44

 Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар достаточно эмоционально описал настрой соперников «Челси» на матчи против лондонцев в новом сезоне:

«Сложно играть в статусе действующего чемпиона, потому что каждый соперник хочет победить тебя, каждый хочет „убить“ тебя. Мы провели фантастический прошлый сезон, и если сможем начать играть так же, тогда наши дела наладятся».

Напомним, «Челси» не лучшим образом стартовал в новой кампании АПЛ и с четырьмя набранными очками занимает лишь тринадцатое место после четырех туров.

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alexov222
alexov222
09 сентября 2015 в 12:22
В прошлом типа не желали...играй давай
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Lugo-Chelsea (раскрыть)
09 сентября 2015 в 09:56
Ай, не peace-ди!)
Lugo-Chelsea
Lugo-Chelsea ответ Санчо Панса (раскрыть)
09 сентября 2015 в 08:01
В составе Баварии есть игрок , которого вообще никто не любит и зовут его Франк Рибери!
aviciii
aviciii
09 сентября 2015 в 06:32
Наши соседи добьют вас в субботу. Интересно, что тогда скажет жозе.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 сентября 2015 в 05:12
На чемпиона всегда настраиваются по-особенному)Хорошо, что слово убить Эден имел в виду не в прямом смысле. В составе Челси есть один игрок, которого не любят болельщики других команд и зовут его Диего Коста!
ATP-2
ATP-2
09 сентября 2015 в 01:27
ну и ляпнул
Таганский
Таганский
08 сентября 2015 в 23:56
А никто и не говорит, что будет легко, тем более действующему чемпиону..
lobsterdam
lobsterdam
08 сентября 2015 в 23:47
а ты как хотел?
donbeter
donbeter
08 сентября 2015 в 23:41
азар туповат, поет со слов португалки всегда
Eddyson
Eddyson
08 сентября 2015 в 23:09
Похвальное желание. Пожелаем им в этом всяческих успехов.
George-CFC
George-CFC
08 сентября 2015 в 22:37
Это нормальное явление. О своей игре думать надо, а не спихивать на мотивацию соперников
311
311
08 сентября 2015 в 21:55
О своей игре надо думать, а не о настрое соперников!)
Sevastopol-www
Sevastopol-www
08 сентября 2015 в 21:54
Под обстрелом... Надо же...)
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