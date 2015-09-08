Азар: «В этом сезоне все соперники желают „убить“ нас»

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08 сентября 2015, 21:44

Бельгийский полузащитник «Челси» достаточно эмоционально описал настрой соперников «Челси» на матчи против лондонцев в новом сезоне:

«Сложно играть в статусе действующего чемпиона, потому что каждый соперник хочет победить тебя, каждый хочет „убить“ тебя. Мы провели фантастический прошлый сезон, и если сможем начать играть так же, тогда наши дела наладятся».