Азар: «В этом сезоне все соперники желают „убить“ нас»

Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар достаточно эмоционально описал настрой соперников «Челси» на матчи против лондонцев в новом сезоне:
«Сложно играть в статусе действующего чемпиона, потому что каждый соперник хочет победить тебя, каждый хочет „убить“ тебя. Мы провели фантастический прошлый сезон, и если сможем начать играть так же, тогда наши дела наладятся».
Напомним, «Челси» не лучшим образом стартовал в новой кампании АПЛ и с четырьмя набранными очками занимает лишь тринадцатое место после четырех туров.