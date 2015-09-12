Дзюба: «Останется Виллаш-Боаш в „Зените“ или нет – время покажет»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что главный тренер «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш еще не сказал своего последнего слова в России.
«Мне кажется давать тренеру дисквалификацию на шесть матчей за такие вещи – это чересчур. Останется он в „Зените“ или нет – это еще время покажет. Но он еще не сказал своего последнего слова», — приводит слова игрока корреспондент «СЭ» Сергей Циммерман.
чем мелеть чепуху, тренировался бы почаще
чем мелеть чепуху, тренировался бы почаще
..пустили козла в огород..
..пустили козла в огород..
Не вам жаловаться на судей!!!
Не вам жаловаться на судей!!!
22-летний футболист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время игрок находится в изоляторе временного содержания Всеволожского ОВД.
«Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на трассе «Сортавала», был пьян, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения». Задержанный – профессиональный спортсмен, игрок петербургского «Динамо», – поделился информацией источник в полиции.
В пресс-службе петербургского «Динамо» сообщили, что Ильин не явился с утра на тренировку, а его «Ауди» соответствует по описанию автомобиля, участвовавшего в ДТП.
На Новоприозерском шоссе в районе съезда к Агалатово утром 12 сентября легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин. Погибли двое человек, еще один получил тяжелые травмы. У одного из погибших осталось пятеро детей.
Источник — «100 ТВ»
22-летний футболист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время игрок находится в изоляторе временного содержания Всеволожского ОВД.
«Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на трассе «Сортавала», был пьян, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения». Задержанный – профессиональный спортсмен, игрок петербургского «Динамо», – поделился информацией источник в полиции.
В пресс-службе петербургского «Динамо» сообщили, что Ильин не явился с утра на тренировку, а его «Ауди» соответствует по описанию автомобиля, участвовавшего в ДТП.
На Новоприозерском шоссе в районе съезда к Агалатово утром 12 сентября легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин. Погибли двое человек, еще один получил тяжелые травмы. У одного из погибших осталось пятеро детей.
Источник — «100 ТВ»