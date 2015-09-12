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Дзюба: «Останется Виллаш-Боаш в „Зените“ или нет – время покажет»

12 сентября 2015, 18:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

 Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что главный тренер «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш еще не сказал своего последнего слова в России.

«Мне кажется давать тренеру дисквалификацию на шесть матчей за такие вещи – это чересчур. Останется он в „Зените“ или нет – это еще время покажет. Но он еще не сказал своего последнего слова», — приводит слова игрока корреспондент «СЭ» Сергей Циммерман.
 

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Все комментарии
Miaf
Miaf
15 сентября 2015 в 09:46, ред.
Штирлиц не любил совершать ошибок, он знал что Бомжуш ему тренеришку не простит, найденная в гугле фраза помогла ему исправить положение.
RUSTY8
RUSTY8
14 сентября 2015 в 07:19
да [ Соблюдайте правила]л этот чуба...
чем мелеть чепуху, тренировался бы почаще
spartak11
spartak11 ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
14 сентября 2015 в 06:08
а при том,что этой новости нет на соккере!я решил поделиться!
Санчо Панса
Санчо Панса
13 сентября 2015 в 19:43
Дзюба не читает газет и не смотрит новости в интернете? Вообще то Андре уходит после этого сезона, Артем) Прими это с честью и играй дальше!
ZA POROGA
ZA POROGA
13 сентября 2015 в 11:41
теперь дзьоб расскажет зениту как тренироваться и играть ..
..пустили козла в огород..
Moskwich
Moskwich ответ Fillipoker (раскрыть)
13 сентября 2015 в 11:20
А свести так сложно начавшийся и не слишком удачно складывающийся матч с принципиальнейшим соперником к ничейному результату, да и с дисквалифицированным наставником, разве не проявление характера. Что касается места "бомжей" время нас рассудит. Ну а пока удачи Вам и Вашей любимой команде.
за
за
13 сентября 2015 в 10:52
ну все, Дзюба рулит Зенитом! )))))
64русс
64русс
13 сентября 2015 в 10:31
Дзюба недоволен что Папа Карло выстругал ему кривые ноги
Cvetkov
Cvetkov
13 сентября 2015 в 08:03
Ну теперь игрочишка нарасхват у СМИ-основной информационный источник из Зенита,вот бы еще так шустро забивал как языком чешет !
nahan
nahan
13 сентября 2015 в 06:38
Только время теряют, когда можно уволить его сейчас.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
13 сентября 2015 в 05:24, ред.
дедушка обиделся... ой-ой-ой. а что, извиняюсь, Вы хотели от центрального матча увидеть? поборище слов и ошибок. да и Думбия забил, прыгать от радости надо)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ КПР (раскрыть)
13 сентября 2015 в 05:21
не, у них есть свое "я", тогда уж хрячишка)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
13 сентября 2015 в 05:17
нам интересно другое, кто тебя выгонит с соккера?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ rector (раскрыть)
13 сентября 2015 в 05:17
до толчка бы добежать...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
13 сентября 2015 в 05:15
ржать перестали после 2го пропущенного, и то только лошади. видать, барбариска заиграла шипучая)
В натуре кипяток
В натуре кипяток
13 сентября 2015 в 04:38, ред.
Оказывается мыльный пузырь может что-то еще и говорит. Угомонись а то лопнешь..!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ vvv246 (раскрыть)
13 сентября 2015 в 00:50
С Динамо Питер вытащил судья. С Рубином пеналь левый, с Уфой две игры - явные договорняки, Сегодня Мешков тащил вас безбожно.
Не вам жаловаться на судей!!!
Поц
Поц ответ rector (раскрыть)
12 сентября 2015 в 23:01
Сливает. Это же дзюба.
spartak11
spartak11
12 сентября 2015 в 22:28
Полузащитник петербургского «Динамо» Александр Ильин спровоцировал ДТП с двумя погибшими, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

22-летний футболист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время игрок находится в изоляторе временного содержания Всеволожского ОВД.

«Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на трассе «Сортавала», был пьян, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения». Задержанный – профессиональный спортсмен, игрок петербургского «Динамо», – поделился информацией источник в полиции.

В пресс-службе петербургского «Динамо» сообщили, что Ильин не явился с утра на тренировку, а его «Ауди» соответствует по описанию автомобиля, участвовавшего в ДТП.

На Новоприозерском шоссе в районе съезда к Агалатово утром 12 сентября легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин. Погибли двое человек, еще один получил тяжелые травмы. У одного из погибших осталось пятеро детей.

Источник — «100 ТВ»
rector
rector ответ kikule (раскрыть)
12 сентября 2015 в 22:22
Водки выпил? Где тут слив?
kikule
kikule ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
12 сентября 2015 в 22:11
+++++++++
kikule
kikule
12 сентября 2015 в 22:08
дзюбинье не первого тренера сливает )))
vvv246
vvv246
12 сентября 2015 в 22:08
В РФС сидит конская мафия, которая все делает против чемпионства Зенита. Поэтому в каждом матче Зенит играет не против 11, а против 12 и даже 13 соперников. Как и сегодня.
красноярец
красноярец
12 сентября 2015 в 21:46
пусть остаётся. может тогда место за пятое зацепят.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
12 сентября 2015 в 21:37
Комментарий специалиста по тренерам и тренеришкам...
sergey_kozlov_1973
sergey_kozlov_1973
12 сентября 2015 в 21:35
Смотрите ; "Артемка научился фильтровать базар" . А где-же выражения - типо все вы тут игрочишки и тренеришки ничтожные ? Чего-то даже скучно...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ КПР (раскрыть)
12 сентября 2015 в 21:33
Если бы не Дзюба, то счет бы был 7 - 0. В пользу Лихтештейна.
bamana
bamana
12 сентября 2015 в 21:26
Дзюба: "Останется Виллаш-Боаш в "Зените" или нет – время покажет..один хрен тренеришка.
Fillipoker
Fillipoker ответ Moskwich (раскрыть)
12 сентября 2015 в 21:10
Если честно я не видел характера у бомжей и тем более чтоб они реально по спортивному грызли!Думаю в ближайшее время для них настали тяжелые времена!
КПР
КПР ответ kvm (раскрыть)
12 сентября 2015 в 21:06
..безмозглый кабанчик.
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