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Бридж: «Каждую неделю думаю, что сейчас „Челси“ начнет выигрывать, но этого не происходит»

09 декабря 2015, 18:56

Экс-игрок «Челси» Уэйн Бридж поделился своим мнением о нынешнем состоянии «синих».

«В мое время в „Челси“ были Дидье Дрогба, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард — настоящие лидеры в раздевалке. Сейчас такого количества лидеров я не наблюдаю.

Каждую неделю я думаю, что сейчас „Челси“ начнет побеждать, но этого не происходит. С таким составом Моуриньо может вернуться на победный путь. Конечно, в топ-4 команда вряд ли уже попадет, но по-прежнему может рассчитывать на первую шестерку».

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Все комментарии
W.R.T.
W.R.T.
10 декабря 2015 в 11:13
Вспомнил вообщем как этот Бридж играл, действительно тот ещё песок на поле.
nahan
nahan
10 декабря 2015 в 07:17
Каждую неделю Кержаков ждет своего часа...
superlamps
superlamps ответ ave80 (раскрыть)
10 декабря 2015 в 00:43
КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО БРИДЖ БЫЛ ИГРОКОМ СИТИ.
Den Bull
Den Bull
09 декабря 2015 в 22:05
Бывает и такое.
ave80
ave80
09 декабря 2015 в 21:48
После истории с женой Бриджа и Терри, еще и отозвался о нем положительно... Бридж из-за этого из Челси ушел, и рук они друг другу не подавали
DIDI 23
DIDI 23
09 декабря 2015 в 21:26
Надо меньше думать.
Теперь понятно по чему проигрывают.
Роман Аркадьевич
Роман Аркадьевич ответ alisher1 (раскрыть)
09 декабря 2015 в 21:12
15 трофеев за десять лет!?
Grey33
Grey33
09 декабря 2015 в 21:11
В первую шестёрку чемпионшипа - реально.
311
311
09 декабря 2015 в 20:57
Сегодня обязаны сломать систему! Верим!)
Die Roten
Die Roten ответ Lugo-Chelsea (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря 2015 в 20:47
а роббен по твоему не топ???
Dima96
Dima96
09 декабря 2015 в 20:31
все из-за карнейро. инфа сотка
bfd
bfd ответ Lugo-Chelsea (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря 2015 в 20:29
ну да, а Дафф и Анелька просто мимо проходили
sir_Alex
sir_Alex
09 декабря 2015 в 20:25
Да и шестёрка уже кажется недостижимой мечтой
MSN-thebest
MSN-thebest
09 декабря 2015 в 20:17
Недостаточно только думать, что Челси начнет побеждать. Тут к колдунам идти надо
MSN-thebest
MSN-thebest ответ _ЛеоЗард_ (раскрыть)
09 декабря 2015 в 20:15
Можно конечно начать рвать и метать, только за это очков не начисляют...
Igrov
Igrov
09 декабря 2015 в 20:12
Еву зря уволили, вот не фартит:)
rubinovyi2
rubinovyi2
09 декабря 2015 в 19:48
Значит надо чаще думать!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 декабря 2015 в 19:37
Шестерка это предел мечтаний или суровая реальность для Челси? Скорее первое. К тому же за шестое место, которое дает право выступить в еврокубках еще надо побороться)
Die Roten
Die Roten
09 декабря 2015 в 19:34
я тоже каждую неделю так думаю и у меня из за челси экспресы портятся(((((
alisher1
alisher1
09 декабря 2015 в 19:27, ред.
Челси сегодня если проиграет то вылетит,жалко абрамовича столько бобла втюхивает а без толку,но желаю им удачи,А Моуринью вообще ненавижу,из себя такой весь !!
Galaxy real way
Galaxy real way
09 декабря 2015 в 19:24
Совсем не в своих кондициях находятся сейчас футболисты синих, будем надеятся что они смогут еще выкарапкаться из этой сложной ситуаций. Терпение болелам синих.
DEADP00L
DEADP00L
09 декабря 2015 в 19:20
В принципе да,где-то 6-7 финишируют
unmasker
unmasker
09 декабря 2015 в 19:14
экс игрок Челси Уэйн Бридж "каждую пятницу я в гaвнo"
112910415
112910415
09 декабря 2015 в 19:12
надо продолжать думать
Фиорито
Фиорито
09 декабря 2015 в 19:06
Самый лучший вариант, это вернуть в команду Ди Маттео, как кризисного управляющего.
_ЛеоЗард_
_ЛеоЗард_
09 декабря 2015 в 19:00
какую еще шестерку?? о чем этот парень говарит?! со следущего тура аристакраты будут рвать и метать всех и вся и займут свое законое место на виршине таблицы.
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