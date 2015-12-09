Бридж: «Каждую неделю думаю, что сейчас „Челси“ начнет выигрывать, но этого не происходит»

1449676598

09 декабря 2015, 18:56

Экс-игрок «Челси» поделился своим мнением о нынешнем состоянии «синих».

«В мое время в „Челси“ были Дидье Дрогба, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард — настоящие лидеры в раздевалке. Сейчас такого количества лидеров я не наблюдаю.

Каждую неделю я думаю, что сейчас „Челси“ начнет побеждать, но этого не происходит. С таким составом Моуриньо может вернуться на победный путь. Конечно, в топ-4 команда вряд ли уже попадет, но по-прежнему может рассчитывать на первую шестерку».