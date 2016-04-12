Агент: «Кулибали останется в „Наполи“, если клуб закончит сезон на 2-м месте»

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12 апреля 2016, 19:11

Агент защитника «Наполи» заверил, что его подопечный останется в клубе, если команде удастся напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов:

«Калиду много думает о том, чтобы напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Он прогрессирует с каждым днем. Команда надеется гарантировать себе вторую строчку как можно скорее.

Если „Наполи“ напрямую попадет в Лигу чемпионов, то точно сохранит Кулибали, так как команда получит премиальные от УЕФА и сможет не только сохранить своих игроков, но и сделать несколько приобретений.

Калиду нравится этот город, а городу нравится Калиду, ему оказывают здесь поддержку.

Англия? Мы не ждем каких-то предложений. Да, английские команды обладают большими деньгами, но конкретных вариантов у моего клиента нет».