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Агент: «Кулибали останется в „Наполи“, если клуб закончит сезон на 2-м месте»

12 апреля 2016, 19:11

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали заверил, что его подопечный останется в клубе, если команде удастся напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов:

«Калиду много думает о том, чтобы напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Он прогрессирует с каждым днем. Команда надеется гарантировать себе вторую строчку как можно скорее.

 Если „Наполи“ напрямую попадет в Лигу чемпионов, то точно сохранит Кулибали, так как команда получит премиальные от УЕФА и сможет не только сохранить своих игроков, но и сделать несколько приобретений.

Калиду нравится этот город, а городу нравится Калиду, ему оказывают здесь поддержку.

Англия? Мы не ждем каких-то предложений. Да, английские команды обладают большими деньгами, но конкретных вариантов у моего клиента нет».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
13 апреля 2016 в 02:48
У КулибалиКалиду идет игра, смысл уходить.
Juventus21
Juventus21
13 апреля 2016 в 00:37
Скорее всего, Наполи сохранит второе место.
Gannibal45
Gannibal45
12 апреля 2016 в 20:43
не удивлюсь если уйдет из Наполи и сразу сдуется
Летчик66
Летчик66 ответ S.T.A.L.K.E.R.135 (раскрыть)
12 апреля 2016 в 19:46
Эммм... Трофеи, победы, новые деньги, новые турниры и страны... А ты спрашиваешь, какой смысл?!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
12 апреля 2016 в 19:28
игра неплохо у него идет в Наполи , смысл искать счастья где-то еще
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