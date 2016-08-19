«Динамо» внесло в заявку Игоря Денисова

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19 августа 2016, 18:46

Московское «Динамо», как и ожидалось, внесло в заявку полузащитника . 32-летний хавбек был вне заявки на ФНЛ, пока восстанавливался после травмы. В «Динамо» он продолжит выступать под номером 27. В ближайшем матче динамовцы сыграют со «Спартаком-2» 22 августа.