«Динамо» внесло в заявку Игоря Денисова

Московское «Динамо», как и ожидалось, внесло в заявку полузащитника Игоря Денисова. 32-летний хавбек был вне заявки на ФНЛ, пока восстанавливался после травмы. В «Динамо» он продолжит выступать под номером 27. В ближайшем матче динамовцы сыграют со «Спартаком-2» 22 августа.
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Sasha Kazantsev
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Ну,я за Динамо спокоен.
Sasha Kazantsev
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Ну,я за Динамо спокоен.