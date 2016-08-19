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«Динамо» внесло в заявку Игоря Денисова

19 августа 2016, 18:46

Московское «Динамо», как и ожидалось, внесло в заявку полузащитника Игоря Денисова. 32-летний хавбек был вне заявки на ФНЛ, пока восстанавливался после травмы. В «Динамо» он продолжит выступать под номером 27. В ближайшем матче динамовцы сыграют со «Спартаком-2» 22 августа.

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Все комментарии
suiw
suiw ответ andreika20133 (комментарий удален) (раскрыть)
20 августа 2016 в 21:49
И ты... От злобы. А лучше слюни подотри
ЮЗИК
ЮЗИК
20 августа 2016 в 12:13
Без него прекрасно справляются,зачем лишняя головная боль
Dj.Depp
Dj.Depp
20 августа 2016 в 11:43
Ради игры со Спартаком (пусть и №2) решил таки подписаться под ФНЛ. Думает, забьёт три гола и получит пригу в РФПЛ от кого-нибудь.))
Gotlib
Gotlib ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
20 августа 2016 в 11:04
в этом смысле зенит много раз помеченный ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
20 августа 2016 в 10:57
Sem25
Sasha Kazantsev
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Ну,я за Динамо спокоен.
DIDI 23
DIDI 23 ответ Venezuela (раскрыть)
20 августа 2016 в 06:53
Повезло...
ermak6848
ermak6848
20 августа 2016 в 04:26
Надеюсь, что Игорь Денисов поможет фк Динамо вернуться в премьер лигу
морозз
морозз ответ Sem25 (раскрыть)
20 августа 2016 в 01:50
Привет дружище...хорошие ребята!
Venezuela
Venezuela
20 августа 2016 в 00:46
Как раз к матчу с нами.))
ander_herrera
ander_herrera
20 августа 2016 в 00:07
прям официально...
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
19 августа 2016 в 23:14
всё правильно
Klаsse
Klаsse
19 августа 2016 в 22:44
чемпион европы игорь денисов пригодится в фнл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 августа 2016 в 22:26
Уж в ФНЛе-то Деньгисов точно больше всех зарабатывает. Думаю, он счастлив в нынешнем Динамо...
Neo5
Neo5
19 августа 2016 в 22:10
Гарик в ФНЛ как в своей тарелке, все норм ...
Sasha Kazantsev
Sasha Kazantsev ответ Sem25 (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:36
В электричке на обратном пути встретил взрослого человека в экипировке ЦСКА. Подсел к нам, тоже рассказывал как раньше все было по другому. По многим рассказам, историям понимаю, что нынче уже не тот футбол и всё, что с ним связано :) Жалею, что только пару раз был на Динамо в Москве, малым был когда его на реконструкцию отдали, да и живу далеко от Москвы. А то, что "усыновили" - это очень похвально, хоть нас и мало, но реально как одна семья. Удивило, что на ФНЛ в вечер буднего дня ходит столько народа)
Sem25
Sem25 ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:33
Вот оно как(про билеты). Да, на "С" другая атмосфера, это есть. Все ждем, когда вернемся. Поверь, с детства на Динамо много времени проводил. На Западную трибуну детский билет 10 копеек стоил. А на вечерние матчи без сопровождения взрослых не пускали, так просили чужих людей, чтобы "усыновили" при входе))) Никто не отказывал.
niker_666
niker_666
19 августа 2016 в 21:29
эх, гарик-гарик.. вот и скатился ты до фнл. предел ли это?
Sasha Kazantsev
Sasha Kazantsev ответ Sem25 (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:25
Я до Нового года ходил на А1 около 5 лет, а тут билеты стали на С1. Это служебные, выдают работникам на базе в Новогорске и т.п. Трибуна С нравится атмосферой, на А слишком пассивно, к сожалению. Жду не дождусь когда переедем на родной стадион!
Sem25
Sem25 ответ морозз (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:21
Привет, Саныч! Как тесен наш мир)))
Sem25
Sem25 ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:16
Хорошо, Бог даст - свидимся. Я обычно на А4 хожу...а тут человек какой-то бесплатный билет подарил на С1. Не стал отказываться. Что это за билеты такие?
Sasha Kazantsev
Sasha Kazantsev ответ Sem25 (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:09
Спасибо, взаимно :) Если что, подходи на перерыве - обсудим игру на которой будем!
Sem25
Sem25 ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
19 августа 2016 в 21:02
Красавцы! От души. Всех благ тебе и друзьям!
Sasha Kazantsev
Sasha Kazantsev ответ Sem25 (раскрыть)
19 августа 2016 в 20:57
С1, нас четверо было
Sem25
Sem25 ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
19 августа 2016 в 20:56
Не шутишь? На какой трибуне дело было? Сектор?
морозз
морозз ответ Sasha Kazantsev (раскрыть)
19 августа 2016 в 20:24
Молодец, уважаю, хорошо сказал!
112910415
112910415
19 августа 2016 в 20:23
а ведь и без него управляются
морозз
морозз
19 августа 2016 в 20:21
Игорян по настальгирует увидев красно белые цвета супер клуба, может даже всплакнёт!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 августа 2016 в 20:21
Такой опытный и титулованный футболист явно не помешает бело-голубым! Надеюсь, что Игорь будет играть как надо и выкладываться по полной. Хорошей игры ему и успехов Динамо Москва)
Sasha Kazantsev
Sasha Kazantsev ответ Sem25 (раскрыть)
19 августа 2016 в 20:12
Дядь, не поверишь, обращался я. Специально даже зарегистрировался ради комментария. Скажу так: Хожу на Динамо не из-за Денисова, Панченко, Вальбуэна или кого-либо еще. Просто на данный момент лучше Гарика никто не сыграет в центре поля не то что в Динамо, а вообще в ФНЛ. И да, с возрастом много ошибся :)
starche
starche
19 августа 2016 в 20:00
Мучения продолжаться.
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