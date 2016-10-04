Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

1475564715

04 октября 2016, 10:05

Президент ЦСКА раздумывает над продажей клуба, утверждает знакомый с ситуацией источник. По его данным, ЦСКА испытывает проблемы с финансированием, что и заставляет Гинера думать над возможной продажей клуба. В частности, утверждается, что перед игроками не погашены долги по премиальным за прошлый сезон. Отметим, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб выиграл чемпионат России шесть раз и брал Кубок УЕФА.

В этом году ЦСКА ввел в эксплуатацию новый стадион.