Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

04 октября 2016, 10:05

Президент ЦСКА Евгений Гинер раздумывает над продажей клуба, утверждает знакомый с ситуацией источник. По его данным, ЦСКА испытывает проблемы с финансированием, что и заставляет Гинера думать над возможной продажей клуба. В частности, утверждается, что перед игроками не погашены долги по премиальным за прошлый сезон. Отметим, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб выиграл чемпионат России шесть раз и брал Кубок УЕФА.

В этом году ЦСКА ввел в эксплуатацию новый стадион.

jeyone
jeyone
05 октября 2016 в 16:28
Такого бреда еще в жизни смешнее не слышал. Построил стадион и продал, ахахах
Великолепный
Великолепный
05 октября 2016 в 11:13, ред.
В заметке, опубликованной в "Советском спорте", цитируется некий источник, близкий к руководству армейской команды. Собеседник издания сокрушается по поводу того, что скорый отход от дел Евгения Ленноровича приведет к большим проблемам, а в обсуждении сообщения все это преподносится как сенсация и уже чуть ли не свершившийся факт.
Такая ли это новость на самом деле? Как любой бизнесмен, Гинер, естественно, не раз задумывался о том, чтобы продать ЦСКА, а завершение строительства стадиона придает возможной сделке дополнительные плюсы. И все же армейским фанатам пока рано менять слова в своей известной кричалке "Гинер все купил", потому что слухи о том, что главная фигура в руководстве красно-синих собирается избавиться от непосильной ноши, распространялись неоднократно. Начиная чуть ли не с прихода в клуб, до которого, как известно, Гинер готов был приобрести спартак.
Говорить о том, что Гинер окончательно разорился и теперь пытается спасти свои капиталы, по меньшей мере наивны. Да, на конец 2012 года ЦСКА находился в долгах, как в шелках, потом заключил сделку с Внешэкономбанком на 280 миллионов долларов под залог 100 процентов акций клуба, но к декабрю 2014 года акционеры ЦСКА сумели погасить ровно половину задолженности. Возможно, и оставшиеся 140 миллионов уже возвращены ВЭБу, мы этого не знаем.
Евгений Гинер — умный, решительный, расчетливый и талантливый бизнесмен. За 15 с лишним лет управления он сделал для ЦСКА все, что мог, Это были очень нелегкие годы, особенно в связи со строительством стадиона, которое было сопряжено со множеством проблем не только финансового плана. Гинер все это выдержал, он сумел добиться кредита в ВЭБе, а это не просто так — для этого необходимо заручиться поддержкой на самом верху. Сейчас он понимает, что объективно не может давать ЦСКА столько, сколько Леонид Федун спартаку или Газпром — Зениту. Поэтому, если Гинер все-таки решится продать акции, меня такой вариант развития событий не удивит. С экономической точки зрения сейчас для этого самый подходящий момент. Новый стадион построен, команда выступает в Лиге чемпионов — все эти моменты, разумеется, повышают стоимость клуба.
Разумеется, исключать вариант с продажей ЦСКА новым владельцам нельзя. Но означает ли это автоматический отход от дел нынешнего президента? Вовсе нет. Гинер может сохранить пост и при других хозяевах, в зависимости от того, кто получит пакет акций и какой толщины будет этот пакет.
Понятно, что российский футбол — чрезвычайно убыточное предприятие, построенное на парадоксальных принципах, порой противоречащих законам экономики. Но Евгений Леннорович доказал ведь, что даже в этом хаосе можно выстроить разумную модель управления. Такие менеджеры российскому футболу, безусловно, нужны, как бы кто к Гинеру не относился.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
05 октября 2016 в 03:17
жирная утка, Гинер не такой дурак
Red blu
Red blu
04 октября 2016 в 18:58, ред.
Отметим, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года.
За это время клуб выиграл чемпионат России 6 раз 2003, 2005, 2006
2013, 2014, 2016
Кубок УЕФА
Кубок России 7 раз (рекорд) , 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Супер Кубок России 6 раз ( 6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября 2016 в 18:05
Все это откровенный бред и чистой воды провокация! В это реально не стоит верить. И мы не будем этого делать) Все хорошо и все прекрасно!
body
body
04 октября 2016 в 16:48
Тоже решил свалить за бугор....
memphis
memphis
04 октября 2016 в 16:11
Раньше было "Это Гинер все купил", а теперь "Это Гинер все продал" Он всегда любил больше продавать, вот и до клуба дело дошло!
Суеверный
Суеверный
04 октября 2016 в 15:11
По стране ситуацию проследите. Только высшие чины и собственно изготовители денег не имеют финансовых проблем. Черт, даже новостройки дешевеют. Еще немного повыпендриваемся против ВСЕГО мира и совсем кранты. Будет не до футбола. Хоть стадики успели построить. А теперь строительные фирмы бурно разоряются по экспоненте. Голову чтобы не морочить - как эйфелева башня (La Tour Eiffel).
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 октября 2016 в 15:03
Да может всё обойдётся,может в хорошие руки попадут.
Казанский
Казанский ответ Свидетели картофельного позора (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 15:01
Чудик,а за что меня банить?Я оскорблениями не кидаюсь в отличии от старых лошадей и недорослей жеребят))
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 15:00, ред.
Ну как попадешь хоть раз на цска,обязательно сними что-нибудь на телефон и смело мне пиши с адресом своей страницы)))
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ Казанский (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:59
Не удивлюсь что он с лошадьми сношается ) Судя по авке явный )
Казанский
Казанский ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:58
Нет,не ставил.Иначе бы он уже был евреем,а Артемка только мечтает им стать))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 октября 2016 в 14:58
У глориков облом, ЦСКА опроверг информацию о том, что Гинер хочет продать клуб


Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов опроверг появившуюся информацию о том, что Евгений Гинер намерен продать клуб.

«Думаю, что все вопросы надо адресовать автору данной информации и тому самому источнику, который близок к руководству клуба.

Похоже только им ведомо, какие мысли посещают Евгения Ленноровича», – сказал Аксенов.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ Казанский (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:57
Там его даже нет. Похож на зомбированного хохла. Может Женя Харьковский опыт на нем ставил ?)))
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:56
Обязательно подтяни после Куприна с Манго.Негоже без штанов бегать)))
Казанский
Казанский ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:55
Бесполезно ему писать((У него голова большая,а в нем ваккум
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
04 октября 2016 в 14:53
Гинер сменил офшор, который владеет 50% ЦСКА
4 октября 2016, вторник. 10:22.
Бизнес
6
24

Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании «армейского» клуба, сообщает Rambler News Service со ссылкой на консолидированную отчётность холдинга по МСФО по итогам 2015 года.

В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.

По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:53
так я твое видео могу и на страничке твоей посмотреть.Кидай адресок)))
Казанский
Казанский ответ Свидетели картофельного позора (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:52
Это ты у Манго спроси,он тебе популярно расскажет,покажет и даст попробовать))
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:51
Евреи тоже люди.А в чем проблема.У вас в деревни синагоги нет,а до Москвы дал?((
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:50
А с какого перепугу я с тобой по скайпу должен общаться.Мне сзади твоего фейса куриц и коров видеть никакого интереса)))
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:49
Правят вами евреи с их мутными схемами)))А ты дальше верь,что Гинер по ночам ходит по Москве-реке с крыльями за спиной и нимбом над головой)))
Казанский
Казанский ответ Нальчик-07 (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:45
Ну опускаться,это конский приоритет похоже((Что с них взять?
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:44
меня ваши конские влажные схемы общения не устраивают)))
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:43
Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании футбольного клуба, следует из консолидированной отчетности холдинга по МСФО по итогам 2015 года. В отчетности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании — Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%, передает Rambler News Service.

По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A., с регистрацией на Маршалловых Островах. Структура владения осталась паритетной.
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:36
У тебя все сайты,кроме ОС ЦСКА непонятные)))
Казанский
Казанский ответ Нальчик-07 (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:34
Серега,хоть и безумный был,но нормальный пассан.Можно было с ним поспорить и повеселиться))На Соккере его очень не хватает((
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
04 октября 2016 в 14:31
Гинер узнав что у Зенита тоже есть абонемент на судейство решил продать! У Слуцкого бургер головного мозга вот деградация ) А так походу коней в Динамо превращают и Локо туда для куч ( А так у Гинера нашли офшеры так что ФСб не дремлет ( привет от Динамо ) =) Вот бы еще у Зенита за судейство и Газпром тоже ...
Казанский
Казанский ответ Нальчик-07 (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 14:31
Да,чувствую за собой этот грех,что и так из неразумного коняки сделал полоумного поняку(((Каюсь,впредь буду осторожней,честно...
Гость
