Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер раздумывает над продажей клуба, утверждает знакомый с ситуацией источник. По его данным, ЦСКА испытывает проблемы с финансированием, что и заставляет Гинера думать над возможной продажей клуба. В частности, утверждается, что перед игроками не погашены долги по премиальным за прошлый сезон. Отметим, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб выиграл чемпионат России шесть раз и брал Кубок УЕФА.
В этом году ЦСКА ввел в эксплуатацию новый стадион.
Такая ли это новость на самом деле? Как любой бизнесмен, Гинер, естественно, не раз задумывался о том, чтобы продать ЦСКА, а завершение строительства стадиона придает возможной сделке дополнительные плюсы. И все же армейским фанатам пока рано менять слова в своей известной кричалке "Гинер все купил", потому что слухи о том, что главная фигура в руководстве красно-синих собирается избавиться от непосильной ноши, распространялись неоднократно. Начиная чуть ли не с прихода в клуб, до которого, как известно, Гинер готов был приобрести спартак.
Говорить о том, что Гинер окончательно разорился и теперь пытается спасти свои капиталы, по меньшей мере наивны. Да, на конец 2012 года ЦСКА находился в долгах, как в шелках, потом заключил сделку с Внешэкономбанком на 280 миллионов долларов под залог 100 процентов акций клуба, но к декабрю 2014 года акционеры ЦСКА сумели погасить ровно половину задолженности. Возможно, и оставшиеся 140 миллионов уже возвращены ВЭБу, мы этого не знаем.
Евгений Гинер — умный, решительный, расчетливый и талантливый бизнесмен. За 15 с лишним лет управления он сделал для ЦСКА все, что мог, Это были очень нелегкие годы, особенно в связи со строительством стадиона, которое было сопряжено со множеством проблем не только финансового плана. Гинер все это выдержал, он сумел добиться кредита в ВЭБе, а это не просто так — для этого необходимо заручиться поддержкой на самом верху. Сейчас он понимает, что объективно не может давать ЦСКА столько, сколько Леонид Федун спартаку или Газпром — Зениту. Поэтому, если Гинер все-таки решится продать акции, меня такой вариант развития событий не удивит. С экономической точки зрения сейчас для этого самый подходящий момент. Новый стадион построен, команда выступает в Лиге чемпионов — все эти моменты, разумеется, повышают стоимость клуба.
Разумеется, исключать вариант с продажей ЦСКА новым владельцам нельзя. Но означает ли это автоматический отход от дел нынешнего президента? Вовсе нет. Гинер может сохранить пост и при других хозяевах, в зависимости от того, кто получит пакет акций и какой толщины будет этот пакет.
Понятно, что российский футбол — чрезвычайно убыточное предприятие, построенное на парадоксальных принципах, порой противоречащих законам экономики. Но Евгений Леннорович доказал ведь, что даже в этом хаосе можно выстроить разумную модель управления. Такие менеджеры российскому футболу, безусловно, нужны, как бы кто к Гинеру не относился.
За это время клуб выиграл чемпионат России 6 раз 2003, 2005, 2006
2013, 2014, 2016
Кубок УЕФА
Кубок России 7 раз (рекорд) , 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Супер Кубок России 6 раз ( 6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов опроверг появившуюся информацию о том, что Евгений Гинер намерен продать клуб.
«Думаю, что все вопросы надо адресовать автору данной информации и тому самому источнику, который близок к руководству клуба.
Похоже только им ведомо, какие мысли посещают Евгения Ленноровича», – сказал Аксенов.
4 октября 2016, вторник. 10:22.
Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании «армейского» клуба, сообщает Rambler News Service со ссылкой на консолидированную отчётность холдинга по МСФО по итогам 2015 года.
В отчётности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании: Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.
По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.
По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A., с регистрацией на Маршалловых Островах. Структура владения осталась паритетной.