Рейтинг@Mail.ru

Карлос Эдуардо стал игроком бразильской «Витории»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Заграница: трансферы, Витория, Эдуардо Карлос
Сегодня, 10:59 | Источник: ФК "Витория" | Фото: ФК "Витория" | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Рубина» Карлос Эдуардо присоединился к бразильской «Витории» из города Салвадор. Клубу футболист достался бесплатно.

С весны 2016 года 29-летний Эдуардо выступал за «Атлетико Минейро», где в 10 матчах сделал 2 ассиста.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:56 Диего Коста не может найти новый клуб 13
00:32 «Зенит» отказался от идеи купить Тельо 41
00:09 «Интер» потерял интерес к Настасичу 0
Вчера
23:06 Конти: «„Милан“ - это мечта» 2
22:58 Официально «Удинезе» отправил форварда Эвангелисту в аренду «Эшторилу» 0
21:27 «Атлетико» увеличит сумму отступных за Сауля до 100 млн евро 4
20:41 Официально Экс-игрок «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале» 7
20:28 Официально Фото Состав «Майнца» пополнился нападающим «Мидлсбро» Фишером 1
20:19 Официально Фото Кордоба подписал с «Кельном» четырехлетний контракт 2
19:28 Официально Фото Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг» 0
все материалы по этой теме
Турниры