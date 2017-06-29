Карлос Эдуардо стал игроком бразильской «Витории»

Бывший игрок «Рубина» Карлос Эдуардо присоединился к бразильской «Витории» из города Салвадор. Клубу футболист достался бесплатно.

С весны 2016 года 29-летний Эдуардо выступал за «Атлетико Минейро», где в 10 матчах сделал 2 ассиста.