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Карлос Эдуардо стал игроком бразильской «Витории»
Сегодня, 10:59 | Источник: ФК "Витория" | Фото: ФК "Витория" | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Рубина» Карлос Эдуардо присоединился к бразильской «Витории» из города Салвадор. Клубу футболист достался бесплатно.
С весны 2016 года 29-летний Эдуардо выступал за «Атлетико Минейро», где в 10 матчах сделал 2 ассиста.
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