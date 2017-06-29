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«Зенит» отказался от идеи купить Тельо

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Зенит, Барселона, Бетис, Севилья, Тельо Кристиан
Сегодня, 00:32 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Питерский «Зенит» передумал покупать нападающего каталонской «Барселоны» Кристиана Тельо. Форвард, предположительно, продолжит карьеру в Испании, где на него претендуют «Севилья» и «Бетис».

В прошлом сезоне Тельо на правах аренды выступал в «Фиорентине». В минувшем сезоне футболист отыграл в 36 матчах чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.

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