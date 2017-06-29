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«Зенит» отказался от идеи купить Тельо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Зенит, Барселона, Бетис, Севилья, Тельо Кристиан
Сегодня, 00:32 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» передумал покупать нападающего каталонской «Барселоны» Кристиана Тельо. Форвард, предположительно, продолжит карьеру в Испании, где на него претендуют «Севилья» и «Бетис».
В прошлом сезоне Тельо на правах аренды выступал в «Фиорентине». В минувшем сезоне футболист отыграл в 36 матчах чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.
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ЕРОХИН И ПОЛОЗ. ПОЧЕМУ ОНИ ПРИШЛИ БЕСПЛАТНО?
И Ерохин, и Полоз пришли в "Зенит" на правах свободных агентов. Хотя у обоих были контракты с "Ростовом". Как такое возможно?
По информации "СЭ", Полоз в прошлом году заключил контракт на три года, то есть до июня 2019-го. Прежний срок договора нападающего с "Ростовом" закончился летом 2016-го, после окончания сезона-2015/16 игрок получил несколько предложений. В итоге соглашение было продлено с одним ключевым условием: Полоз может покинуть донскую команду на правах свободного агента, если решит ответить согласием на предложение другого клуба. Именно поэтому, отыграв по новому контракту один сезон из трех, Дмитрий согласился на приглашение "Зенита" и уходит свободным агентом.
Договор Ерохина, по моей информации, подписан в январе 2016-го на полтора года с опцией продления по совместному решению игрока и клуба еще на два года – то есть до середины 2019-го.
Первая часть соглашения (те самые полтора года) заканчивается 30 июня. Ерохин решил не продлевать контракт. Одним из факторов стало то, что "Ростов" не участвует в еврокубках-2017/18.
Transfermarkt.de оценивает стоимость Ерохина в 5 миллионов евро, а Полоза – в 7.
Теперь Александр КОКОРИН (справа) и Дмитрий ПОЛОЗ будут конкурировать в клубе.
ФИЛОСОФИЯ СЕЛЕКЦИИ. КАКИЕ НУЖНЫ НОВИЧКИ?
Таким образом, с начала трансферной кампании "Зенит" подписал уже пятерых новичков. Это полузащитник "Ахмата" (экс-"Терек") Кузяев (24 года), а также четыре игрока "Ростова" – помимо Ерохина (27) и Полоза (25) это защитник Терентьев (24) и хавбек Нобоа (32). Суммарно за всех сине-бело-голубые заплатили около 6 миллионов евро. Четверо из этой пятерки – россияне, и очевидно, что клуб в условиях существующего лимита (одновременно на поле могут находиться максимум шесть иностранцев) ставил задачу укрепить так называемые "русские" позиции.
Вратарская бригада укомплектована, на место правого защитника/полузащитника приглашен Терентьев (там же могут сыграть и Анюков, Смольников), слева есть Жирков, в средней линии альтернативу иностранцам Эрнани и Маурисиу составляет Кузяев, в атаке конкуренты у Шатова теперь Ерохин и Полоз.
Очевидно, что "Зенит" укрепил российский костяк плюс добавил адаптированного к нашей стране и чемпионату эквадорца Нобоа. Возраст всех новичков, за исключением южноамериканца, позволяет рассчитывать на них в долгосрочной перспективе.
Расширение количества позиций, где должны выступать россияне, укрепление костяка и возможность варьировать состав в условиях лимита – первая задача, которую "Зенит" решил в межсезонье. По всей видимости, клуб еще может взять одного-двух россиян, в частности, экс-форварда "Динамо" Андрея Панюкова. Нападающий понравился Роберто Манчини, но ко второму сбору (то есть в крайне сжатые сроки) футболисту, который весеннюю часть сезона провел в литовском "Атлантасе", необходимо сбросить 3 – 4 лишних килограмма.
Вторая цель в ходе летнего трансферного окна – усиление за счет легионеров. Речь идет, по данным "СЭ", о трех ключевых позициях: центральный защитник, центральный хавбек, левый вингер/форвард.
Что важно, все решения по футболистам принимает совет директоров "Зенита" на основе представленного по игроку бизнес-плана. При совершении трансфера учитывается не только спортивная перспектива футболиста, но и возможность в будущем вернуть часть вложенных в его покупку средств. Именно поэтому сине-бело-голубые ориентируются на исполнителей в диапазоне 21 – 25 лет.
Идеальным в этом плане считали приобретение 21-летнего форварда "Порту" Андре Силвы, но португалец (в прошлом сезоне – 21 гол в 44 матчах) ушел в "Милан", который раньше вступил в переговоры.
Именно из-за формулы "21-25" клуб не принял положительного решения по хорвату Баделю – 28-летний полузащитник "Фиорентины" обошелся бы в 10 миллионов евро, и брать такого футболиста могли только на правах свободного агента, как это случилось с Нобоа.
Ключевым во многом решением стала покупка центрального полузащитника "Ромы" Паредеса. 22-летний аргентинец может стать стержневой фигурой команды Манчини. При этом, как вчера вечером сообщили "СЭ" коллеги с аргентинского телеканала Canal 26 TV, Паредес уже заключил многолетний контракт с питерским клубом. По неофициальной информации, за игрока питерцы заплатят около 30 миллионов евро.
Два других потенциальных иностранных новичка – греческий защитник "Ромы" Манолас (26 лет) и аргентинский форвард "Ривер Плейта" Дриусси (21 год), способный сыграть и левого вингера. В случае с Маноласом имеются сложности по нюансам личного контракта, а ситуация с Дриусси остается запутанной – по сообщениям аргентинских СМИ, шестеро футболистов "Ривера", в числе которых был и возможный новичок питерцев, провалили допинг-тест, так что трансфер затягивается. Не исключено, что документы не будут подписаны до получения окончательного вердикта ВАДА.
Есть вероятность, что в итоге в Петербурге в новом сезоне окажутся трое аргентинцев – помимо Паредеса и Дриусси клуб может купить и полузащитника Павона (21 год). Правоногий вингер "Бока Хуниорс" способен сыграть и на левом фланге – именно универсализм хавбека и привлекает "Зенит".
КТО ПОКИНЕТ КОМАНДУ?
И, наконец, третья задача "Зенита" в летнее трансферное окно – очищение состава от футболистов среднего уровня. По нашей информации, с большой долей вероятности команду покинут полузащитники Эрнани (23) – на него есть спрос в Италии, Цаллагов (26), Маурисиу (28) – интерес проявляет "Ростов", Мак (26) – возможно, уйдет в греческий ПАОК, форварды Джорджевич (22) и Молло (27). Хавбек Юсупов (27) уже провел сбор в составе "Ростова" и, вероятно, проведет следующий сезон на Дону на правах аренды.