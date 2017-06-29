«Зенит» отказался от идеи купить Тельо

Питерский «Зенит» передумал покупать нападающего каталонской «Барселоны» Кристиана Тельо. Форвард, предположительно, продолжит карьеру в Испании, где на него претендуют «Севилья» и «Бетис».

В прошлом сезоне Тельо на правах аренды выступал в «Фиорентине». В минувшем сезоне футболист отыграл в 36 матчах чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.