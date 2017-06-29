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Диего Коста не может найти новый клуб
Сегодня, 00:56 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство лондонского «Челси» подтвердило, что этим летом клуб намерен расстаться с нападающим Диего Костой. Сам футболист изъявил желание вернуться в мадридский «Атлетико», однако, как сообщили в пресс-службе «синих», ни один из клубов пока что не делал официальных запросов по трансферу форварда.
Коста в минувшем сезоне отыграл в 35 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал десять голевых передач.
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