Диего Коста не может найти новый клуб

Руководство лондонского «Челси» подтвердило, что этим летом клуб намерен расстаться с нападающим Диего Костой. Сам футболист изъявил желание вернуться в мадридский «Атлетико», однако, как сообщили в пресс-службе «синих», ни один из клубов пока что не делал официальных запросов по трансферу форварда.

Коста в минувшем сезоне отыграл в 35 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал десять голевых передач.