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Дракслер: «Россия с блеском провела Кубок Конфедераций»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: 02.07.2017, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Дракслер Юлиан
Сегодня, 16:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Футболист сборной Германии Юлиан Дракслер в открытом письме обратился к организаторам Кубка Конфедераций и российским болельщикам, поблагодарив их за проведение турнира:

«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка Конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров, и, конечно же, Вас, российских фанатов футбола.

Мы играли на стадионах с впечатляющей архитектурой. Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря, солнце нам всегда улыбалось. Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна, в 48 раз крупнее нашей. И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков.

Считается, что Кубок Конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание».

Напомним, что 2 июля сборная Германии встретится в финале Кубка Конфедераций с чилийцами.

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