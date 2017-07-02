Экс-голкипер «Лацио»: «Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“»

Бывший голкипер «Лацио» Феличе Пуличи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «орлов» Бальде Кейта, который якобы отказался продлевать контракт с римским клубом, хотя брат футболиста утверждает обратное:

«Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“. С этим точно будет нелегко смириться. Тут вина обеих сторон: „Лацио“ стоило продлить контракт с игроком заранее, а агент подталкивает Бальде к тому, чтобы найти новый клуб».