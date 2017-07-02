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Экс-голкипер «Лацио»: «Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Ювентус, Кейта Бальде Диао
Сегодня, 11:04 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший голкипер «Лацио» Феличе Пуличи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «орлов» Бальде Кейта, который якобы отказался продлевать контракт с римским клубом, хотя брат футболиста утверждает обратное:

«Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“. С этим точно будет нелегко смириться. Тут вина обеих сторон: „Лацио“ стоило продлить контракт с игроком заранее, а агент подталкивает Бальде к тому, чтобы найти новый клуб».

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