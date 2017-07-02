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Анчелотти: «Санчес в „Баварии“? Если у нас будет возможность, почему бы и нет?»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Арсенал, Санчес Алексис, Анчелотти Карло
Сегодня, 10:37 | Источник: Sport1.de | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал понять, что мюнхенский клуб заинтересован в услугах нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, однако не будет переплачивать за игрока:
«Алексис Санчес? Есть много слухов и много возможностей. Мы готовы воспользоваться этими возможностями, но трансферный рынок сейчас сходит с ума, а „Бавария“ не является сумасшедшим клубом.
Но если у нас будет возможность, почему бы и нет?»
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