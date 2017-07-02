Анчелотти: «Санчес в „Баварии“? Если у нас будет возможность, почему бы и нет?»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал понять, что мюнхенский клуб заинтересован в услугах нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, однако не будет переплачивать за игрока:

«Алексис Санчес? Есть много слухов и много возможностей. Мы готовы воспользоваться этими возможностями, но трансферный рынок сейчас сходит с ума, а „Бавария“ не является сумасшедшим клубом.

Но если у нас будет возможность, почему бы и нет?»