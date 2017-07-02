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Халк прилетел в Петербург, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Халк
Сегодня, 12:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Зенита» Халк прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций и поддержать сборную Чили, которой будет противостоять национальная команда Германии:

«Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть».

Напомним, что главным арбитром финального матча Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии станет серб Милорад Мажич.

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