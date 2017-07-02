30
Халк прилетел в Петербург, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций
Сегодня, 12:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Зенита» Халк прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций и поддержать сборную Чили, которой будет противостоять национальная команда Германии:
«Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть».
Напомним, что главным арбитром финального матча Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии станет серб Милорад Мажич.
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
Сознался бы уж лучше,что скучает по Артемону, Питеру и русским рублям.
Сознался бы уж лучше,что скучает по Артемону, Питеру и русским рублям.
А Халка бы обратно к нам,была бы просто дикая мощь!!!
Сознался бы уж лучше,что скучает по Артемону, Питеру и русским рублям.