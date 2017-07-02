Халк прилетел в Петербург, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций

Экс-нападающий «Зенита» Халк прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций и поддержать сборную Чили, которой будет противостоять национальная команда Германии:

«Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть».

Напомним, что главным арбитром финального матча Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии станет серб Милорад Мажич.