Жулиано: «Не скажу, что Данни мне мешал, но порой нам не удавалось играть в одном ритме»

Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что ему не удалось достигнуть на поле полного взаимопонимания с бывшим хавбеком «сине-бело-голубых» Данни, который недавно стал игроком пражской «Славии»:

«Мне не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни? Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме».