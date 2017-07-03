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Жулиано: «Не скажу, что Данни мне мешал, но порой нам не удавалось играть в одном ритме»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Жулиано
Сегодня, 10:14 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что ему не удалось достигнуть на поле полного взаимопонимания с бывшим хавбеком «сине-бело-голубых» Данни, который недавно стал игроком пражской «Славии»

«Мне не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни? Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме».

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