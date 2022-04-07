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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Танганга Джафет — Травма колена, Сессеньон Райан — Травма бедра, Скипп Оливер — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +4 и +12 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Астон Вилла»: 1.40 — 1.40, дома 1.71 — 1.50.

«Тоттенхэм»: 1.73 — 1.23, в гостях 1.40 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Тоттенхэм» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 2:3, 0:2, 1:2, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).

«Тоттенхэм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.20.