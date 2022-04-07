Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.15.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.
Пропускают матч
«Тоттенхэм»: Танганга Джафет — Травма колена, Сессеньон Райан — Травма бедра, Скипп Оливер — Травма паха.
Форма команд
На данный момент «шпоры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 18 очков.
За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +4 и +12 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Астон Вилла»: 1.40 — 1.40, дома 1.71 — 1.50.
«Тоттенхэм»: 1.73 — 1.23, в гостях 1.40 — 1.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Тоттенхэм» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 2:3, 0:2, 1:2, 0:2).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).
«Тоттенхэм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 0:2, 2:3, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.20.