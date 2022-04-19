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«Бернли» — «Саутгемптон» прогноз

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Саутгемптон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Бернли»: Ми Бен — Травма колена, Вествуд Эшли — Перелом ноги, Гудмундссон Йохан — Простуда.

Форма команд

На данный момент «святые» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бернли»: 0.84 — 1.45, дома 0.87 — 1.33.
«Саутгемптон»: 1.19 — 1.63, в гостях 1.13 — 2.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 3:2, 0:1, 1:2, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.92.

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Все комментарии

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ryfy2nqex7bz
вчера в 22:47
Футбольный клуб «Саутгемптон» выиграет матч.
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n42chs4tz9td
вчера в 22:35
Футбольный клуб «Саутгемптон» одержит победу.
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