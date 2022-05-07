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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 9.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.88.

Пропускают матч

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Жоржиньо — Травма, Канте Нголо — Травма, Хадсон-Одои Каллум — Травма ахиллова сухожилия.

«Вулверхэмптон»: Килман Макс — Травма лодыжки, Семеду Нелсон — Травма, Поденсе Даниэл — Травма ступни.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Волки» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Вулверхэмптон» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +4 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Челси»: 2.00 — 0.85, дома 2.00 — 1.13.

«Вулверхэмптон»: 0.97 — 0.94, в гостях 0.88 — 0.76.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 01 мая), а у «гостей» лишь три.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 9.50.

Материалы по матчу

Четыре игрока «Челси» пропустят матч против «Вулверхэмптона», Главный тренер «Вулверхэмптона» заразился коронавирусом, «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)