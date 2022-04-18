Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Эвертон» — «Лестер Сити» прогноз

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эвертон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Эвертон»: Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Дэвис Том — Травма бедра, Таунсенд Эндрос — Травма колена.
«Лестер Сити»: Уорд Дэнни — Травма колена, Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена, Варди Джейми — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Эвертон»: 1.10 — 1.73, дома 1.33 — 1.27.
«Лестер Сити»: 1.53 — 1.67, в гостях 1.33 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:2, 2:1, 2:2, 2:1).

«Эвертон» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:2, 2:1, 2:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 