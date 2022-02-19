1645218623

сегодня, 00:10

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.63. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 5.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Травма.

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Лофтус-Чик Рубен — Ушиб, Маунт Мэйсон — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Орлы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Челси» и «Кристал Пэлас» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -3 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.33 — 1.46, дома 1.75 — 1.25.

«Челси»: 2.00 — 0.75, в гостях 1.75 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 6.60 и 7.40 соответственно.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель всех пяти последних очных встреч (3:0, 1:4, 4:0, 2:3, 2:0).

«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:4, 2:3, 0:1, 2:1, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 1:4, 4:0, 2:3, 2:0).

«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 1:4, 4:0, 2:3, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.63.