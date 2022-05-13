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«Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» прогноз

вчера, 16:33
Брайтон энд Хоув Альбион

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.

Пропускают матч

«Лидс»: Даллас Стюарт — Перелом ноги, Эйлинг Люк — Красная карточка, Форшоу Адам — Травма колена, Джеймс Даниэл — Красная карточка, Робертс Тайлер — Мышечная травма, Саммервиль Крисенсио — Травма лодыжки.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мвепу Энок — Травма паха, Модер Якуб — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «чайки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Павлины» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лидс» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -5 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лидс»: 1.08 — 2.14, дома 1.00 — 2.06.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.06 — 1.17, в гостях 1.22 — 1.11.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 2:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.97.

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