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вчера, 06:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 7.00, а поражение доступно по котировке 17.00.

Пропускают матч

«Эвертон»: Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Дэвис Том — Травма бедра, Таунсенд Эндрос — Травма колена, Калверт-Льюин Доминик — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 47 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Эвертон» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +10 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ливерпуль»: 2.59 — 0.69, дома 2.69 — 0.44.

«Эвертон»: 1.10 — 1.71, в гостях 0.87 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:2, 1:0, 5:2, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с крутым коэффициентом 7.00.