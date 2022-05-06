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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» прогноз

вчера, 18:33
Ман Сити

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.16. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 19.00.

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Менди Бенжамен — Дисквалифицирован.
«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Фрэйзер Райан — Травма бедра, Хэйден Айзек — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 40 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +13 и +5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Манчестер Сити»: 2.47 — 0.62, дома 2.94 — 0.76.
«Ньюкасл Юнайтед»: 1.14 — 1.60, в гостях 0.94 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 04 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:4, 3:4, 2:0, 5:0, 0:2).

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 5:0, 2:1, 3:1, 6:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:4, 3:4, 2:0, 5:0, 0:2).

«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 3:4, 2:0, 5:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.28.

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