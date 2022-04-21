Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» прогноз

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Норвич Сити»: Кабак Озан — Травма бедра, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.
«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Фрэйзер Райан — Травма бедра, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «сороки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Норвич Сити»: 0.69 — 2.06, дома 0.75 — 1.94.
«Ньюкасл Юнайтед»: 1.12 — 1.67, в гостях 0.81 — 1.81.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 3:1, 2:2, 4:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.80.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 