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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Норвич Сити»: Кабак Озан — Травма бедра, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Фрэйзер Райан — Травма бедра, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «сороки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Норвич Сити»: 0.69 — 2.06, дома 0.75 — 1.94.

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.12 — 1.67, в гостях 0.81 — 1.81.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 3:1, 2:2, 4:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.80.