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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Фернандес Федерико — Травма ахиллова сухожилия, Уиллок Джозеф — Травма колена, Хэйден Айзек — Травма колена, Шелви Джонджо — Травма икроножной мышцы.

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Холдинг Роб — Красная карточка, Партей Томас — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 12 и 9 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.11 — 1.69, дома 1.33 — 1.50.

«Арсенал»: 1.56 — 1.25, в гостях 1.44 — 1.61.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 0:2, 3:0, 0:0, 4:0).

«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:1, 1:2, 2:1, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Ньюкасл Юнайтед» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:2, 3:0, 0:0, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.82.