1650310392

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.18.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -4 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.13 — 1.72, дома 1.44 — 1.63.

«Кристал Пэлас»: 1.39 — 1.29, в гостях 1.20 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:2, 0:2, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.68.