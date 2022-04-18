Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.18.
Пропускают матч
«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.
«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «орлы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 0 очков.
За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -4 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ньюкасл Юнайтед»: 1.13 — 1.72, дома 1.44 — 1.63.
«Кристал Пэлас»: 1.39 — 1.29, в гостях 1.20 — 1.53.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:2, 0:2, 1:0, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.68.