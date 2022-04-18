Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» прогноз

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.18.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.
«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -4 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ньюкасл Юнайтед»: 1.13 — 1.72, дома 1.44 — 1.63.
«Кристал Пэлас»: 1.39 — 1.29, в гостях 1.20 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:2, 0:2, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.68.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 