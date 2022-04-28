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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 7.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Фрэйзер Райан — Травма бедра, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 36 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 13 и 12 очков. Разница мячей +2 и +10 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.18 — 1.62, дома 1.41 — 1.53.

«Ливерпуль»: 2.58 — 0.67, в гостях 2.50 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 27 апреля), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 1:1, 0:0, 1:3, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.91.

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