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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюкасл Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Ньюкасл Юнайтед»: Льюис Джамал — Травма паха, Триппьер Киран — Травма лодыжки, Хэйден Айзек — Травма колена, Уилсон Каллум — Травма икроножной мышцы.

«Вулверхэмптон»: Хувер Ки-Яна — Травма бедра, Невеш Рубен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «волки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -4 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюкасл Юнайтед»: 1.10 — 1.80, дома 1.43 — 1.79.

«Вулверхэмптон»: 1.06 — 0.87, в гостях 1.00 — 0.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.10.