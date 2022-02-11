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вчера, 14:20

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Уотфорд»: Эллиот Роб — Травма, Н'Кулу Николя — Мышечная травма, Баа Квадво — Травма лодыжки.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мвепу Энок — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «чайки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Уотфорд» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Уотфорд»: 1.35 — 1.69, дома 1.38 — 1.73.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.44 — 1.42, в гостях 1.31 — 1.45.

Реальность же такова:

«Уотфорд»: 1.05 — 1.86, дома 1.00 — 2.27.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.05 — 1.05, в гостях 1.18 — 1.09.

Из чего делаем вывод, что «Уотфорд» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, также как и «Брайтон энд Хоув Альбион» при чужих реже. Дома мяч из сетки своих ворот «Уотфорд» достает чаще, чем ошибаются их защитники, а «Брайтон энд Хоув Альбион» при чужих реже.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.70 и 5.85 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:1, 0:3, 0:0, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 1:1, 0:3, 0:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.60.

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