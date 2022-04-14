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«Уотфорд» — «Брентфорд» прогноз

вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брентфорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.72, а за «верх» — 2.12.

Пропускают матч

«Брентфорд»: Франк Огочукву — Травма лодыжки, Дасилва Джош — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «пчелы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Брентфорд» и «Уотфорд» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей -9 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Уотфорд»: 0.94 — 1.94, дома 0.93 — 2.47.
«Брентфорд»: 1.22 — 1.50, в гостях 1.31 — 1.81.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:1).

«Брентфорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.82.

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Все комментарии

he65dqt4df5k
he65dqt4df5k
вчера в 18:09
Футбольный клуб «Брентфорд» одержит победу.
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