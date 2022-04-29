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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Вест Хэм»: Диоп Исса — Травма лодыжки, Доусон Крейг — Красная карточка, Огбонна Анжело — Травма колена.

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Партей Томас — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Молотобойцы» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Арсенал» и «Вест Хэм» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -4 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вест Хэм»: 1.53 — 1.29, дома 1.76 — 1.29.

«Арсенал»: 1.58 — 1.21, в гостях 1.50 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 28 апреля), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 3:3, 2:1, 1:0, 1:3).

«Арсенал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 3:3, 2:1, 1:0, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.75.