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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — БАТЭ . Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Форма команд

На данный момент «жёлто-синие» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Бело-синие» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей БАТЭ и «Динамо» набрали соответственно 15 и 11 очков. Разница мячей +4 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 1.20 — 0.40, дома 0.50 — 0.50.

БАТЭ : 2.40 — 0.20, в гостях 2.50 — 0.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 0:2 или 0:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 27 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

БАТЭ — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:0, 1:2, 1:2, 0:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:2, 0:0, 0:2, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.40.

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