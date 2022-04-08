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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брест». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.

Пропускают матч

«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Пьерр-Габриэль Ронаэль — Травма, Белайли Мохаммед — Травма, Ле Дуарон Джереми — Травма.

«Нант»: Петрич Денис — Травма, Паллуа Николя — Травма колена, Траоре Шарль — Травма колена, Мутуссами Самуэль — Травма.

Форма команд

На данный момент «канарейки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Нант» и «Брест» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -3 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брест»: 1.27 — 1.47, дома 1.50 — 1.57.

«Нант»: 1.30 — 1.10, в гостях 1.00 — 1.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Нант» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).

«Нант» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.85.