Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Брест». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.
Пропускают матч
«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Пьерр-Габриэль Ронаэль — Травма, Белайли Мохаммед — Травма, Ле Дуарон Джереми — Травма.
«Нант»: Петрич Денис — Травма, Паллуа Николя — Травма колена, Траоре Шарль — Травма колена, Мутуссами Самуэль — Травма.
Форма команд
На данный момент «канарейки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Нант» и «Брест» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -3 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брест»: 1.27 — 1.47, дома 1.50 — 1.57.
«Нант»: 1.30 — 1.10, в гостях 1.00 — 1.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Нант» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).
«Нант» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 3:1, 1:4, 3:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.85.