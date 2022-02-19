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сегодня, 00:04

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Ланс»: Граде Жонатан — Травма икроножной мышцы, Жан Корентен — Травма колена, Саид Уэсли — Травма колена.

«Лион»: Рен-Аделед Джефф — Травма колена, Пинтор Ленни — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «олимпийцы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Лион» и «Ланс» набрали соответственно 12 и 9 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ланс»: 1.63 — 1.46, дома 1.83 — 1.08.

«Лион»: 1.38 — 1.25, в гостях 0.91 — 1.55.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 9.80 и 12.25 соответственно.

Пять очных встреч

«Лион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:1, 1:1, 3:2, 0:2, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 3:2, 0:2, 2:3).

«Лион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:1, 3:2, 0:2, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.34.