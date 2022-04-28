Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ланс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.
Пропускают матч
«Ланс»: Медина Факундо — Травма.
«Нант»: Паллуа Николя — Травма, Траоре Шарль — Травма колена, Перейра де Са Роли — Травма, Чиривелла — Травма.
Форма команд
На данный момент «кроваво-золотые» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Канарейки» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Ланс» и «Нант» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +5 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ланс»: 1.56 — 1.24, дома 1.82 — 0.94.
«Нант»: 1.41 — 1.21, в гостях 1.06 — 1.35.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:4, 1:1, 1:1, 1:0).
«Ланс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:4, 1:1, 1:1, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.87.