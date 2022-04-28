1651159986

вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ланс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Ланс»: Медина Факундо — Травма.

«Нант»: Паллуа Николя — Травма, Траоре Шарль — Травма колена, Перейра де Са Роли — Травма, Чиривелла — Травма.

Форма команд

На данный момент «кроваво-золотые» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Канарейки» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Ланс» и «Нант» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +5 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ланс»: 1.56 — 1.24, дома 1.82 — 0.94.

«Нант»: 1.41 — 1.21, в гостях 1.06 — 1.35.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:4, 1:1, 1:1, 1:0).

«Ланс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:4, 1:1, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.87.