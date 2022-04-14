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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.03.

Пропускают матч

«Лилль»: Грбич Иво — Травма, Ботман Свен — Мышечная травма.

«Ланс»: Айдара Массадио — Красная карточка, Ву Кристофер — Мышечная травма, Какута Гаэль — Травма колена, Жан Корентен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «доги» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Лилль» и «Ланс» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +5 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лилль»: 1.26 — 1.16, дома 1.27 — 1.07.

«Ланс»: 1.55 — 1.29, в гостях 1.27 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:0, 0:3, 4:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.03.