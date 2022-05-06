Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.87. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 3.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.
Пропускают матч
«Лорьян»: Бартуч Тедди — Травма, Диарра Стефан — Травма.
«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Конрад — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мерлузовые» отстают на 31 очко.
За последние пять матчей «Марсель» и «Лорьян» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -2 и 0 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лорьян»: 0.97 — 1.69, дома 1.12 — 1.06.
«Марсель»: 1.60 — 1.03, в гостях 1.59 — 0.82.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 05 мая), а у «хозяев» лишь пять.
Пять очных встреч
«Марсель» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:1, 3:2, 0:1, 1:4, 2:0).
«Марсель» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 3:2, 0:1, 1:4, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.87.