Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лорьян». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.58, а за «верх» — 2.40.
Пропускают матч
«Лорьян»: Лорич Самуэль — Травма, Диарра Стефан — Травма, Инносент Бонке — Травма.
«Сент-Этьен»: Фолл Бубакар — Травма, Гнаньон Йорис — Травма, Макон Иван — Травма колена, Сако Фалайе — Травма, Йван Нею Нупа — Травма, Амума Ромен — Травма запястья, Хазри Вахби — Травма.
Форма команд
На данный момент «мерлузовые» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Лорьян» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -4 и -3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лорьян»: 0.83 — 1.60, дома 0.79 — 1.00.
«Сент-Этьен»: 1.03 — 1.83, в гостях 0.79 — 1.71.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Сент-Этьен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 2:0, 4:0, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.58.