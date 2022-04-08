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«Лорьян» — «Сент-Этьен» прогноз

вчера, 11:33
Лорьян

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лорьян». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.58, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Лорьян»: Лорич Самуэль — Травма, Диарра Стефан — Травма, Инносент Бонке — Травма.
«Сент-Этьен»: Фолл Бубакар — Травма, Гнаньон Йорис — Травма, Макон Иван — Травма колена, Сако Фалайе — Травма, Йван Нею Нупа — Травма, Амума Ромен — Травма запястья, Хазри Вахби — Травма.

Форма команд

На данный момент «мерлузовые» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Лорьян» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -4 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лорьян»: 0.83 — 1.60, дома 0.79 — 1.00.
«Сент-Этьен»: 1.03 — 1.83, в гостях 0.79 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Сент-Этьен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 2:0, 4:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.58.

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Все комментарии

9b5u2drgzpej
9b5u2drgzpej
вчера в 12:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
y5nbar2zca3x
y5nbar2zca3x
вчера в 12:49
Тотал меньше 2.5 пройдет.
khu66bzt4x8g
khu66bzt4x8g
вчера в 11:49
Футбольный клуб «Лорьян» одержит победу.
2n8vdxhty74e
2n8vdxhty74e
вчера в 11:48
Футбольный клуб «Лорьян» выиграет матч.
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