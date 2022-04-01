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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монпелье». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Монпелье»: Коцца Николас — Красная карточка, Ристич Михайло — Красная карточка, Сако Мамаду — Травма, Тама Тибо — Травма колена.

«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Пьерр-Габриэль Ронаэль — Травма.

Форма команд

На данный момент «паладины» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пираты» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Монпелье» и «Брест» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -1 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Монпелье»: 1.48 — 1.38, дома 1.60 — 1.20.

«Брест»: 1.24 — 1.48, в гостях 1.00 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:4, 0:0, 2:2, 4:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.