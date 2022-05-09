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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 5.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена.

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Агер Наиф — Красная карточка, Баде Лоик — Травма, Желен Жереми — Травма колена, Сулемана Камаль — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Канарейки» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Ренн» и «Нант» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Нант»: 1.43 — 1.23, дома 1.76 — 1.06.

«Ренн»: 2.20 — 1.03, в гостях 1.71 — 1.35.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:0, 0:0, 3:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 1:0, 0:0, 3:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.