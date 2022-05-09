Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 5.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.
Пропускают матч
«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена.
«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Агер Наиф — Красная карточка, Баде Лоик — Травма, Желен Жереми — Травма колена, Сулемана Камаль — Травма спины.
Форма команд
На данный момент «бретонцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Канарейки» отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Ренн» и «Нант» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нант»: 1.43 — 1.23, дома 1.76 — 1.06.
«Ренн»: 2.20 — 1.03, в гостях 1.71 — 1.35.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 мая), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:0, 0:0, 3:2, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 1:0, 0:0, 3:2, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.