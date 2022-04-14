1649950385

вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сент-Этьен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.08.

Пропускают матч

«Сент-Этьен»: Фолл Бубакар — Травма, Гнаньон Йорис — Травма, Макон Иван — Травма колена, Сако Фалайе — Травма, Йван Нею Нупа — Красная карточка, Амума Ромен — Травма запястья.

«Брест»: Сибуа Себастьен — Травма ахиллова сухожилия, Агуме Люсьен — Травма, Кардона Ирвин — Травма.

Форма команд

На данный момент «пираты» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Брест» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -5 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сент-Этьен»: 1.06 — 1.97, дома 1.25 — 1.94.

«Брест»: 1.26 — 1.45, в гостях 1.06 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Брест» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 1:2, 4:1, 3:2, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 1:2, 4:1, 3:2, 1:1).

«Брест» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:2, 4:1, 3:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.30.