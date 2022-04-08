Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 2.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.
Пропускают матч
«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Ле Маршан Максим — Травма спины, Кандил Нордин — Травма, Прчич Саньин — Травма, Томассон Адриен — Травма бедра.
«Лион»: Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент «гонщики» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Олимпийцы» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Страсбур» и «Лион» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Страсбур»: 1.70 — 1.07, дома 1.93 — 0.87.
«Лион»: 1.43 — 1.30, в гостях 1.07 — 1.36.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 апреля), а у «хозяев» лишь три.
Пять очных встреч
«Лион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).
«Лион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.85.