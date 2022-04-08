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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Ле Маршан Максим — Травма спины, Кандил Нордин — Травма, Прчич Саньин — Травма, Томассон Адриен — Травма бедра.

«Лион»: Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «гонщики» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Олимпийцы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Страсбур» и «Лион» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Страсбур»: 1.70 — 1.07, дома 1.93 — 0.87.

«Лион»: 1.43 — 1.30, в гостях 1.07 — 1.36.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Лион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).

«Лион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 3:0, 2:3, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.85.