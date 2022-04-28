1651152788

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кёльн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.

«Кёльн»: Дуда Ондрей — Решение тренера, Острак Томаш — Травма, Шиндлер Кингсли — Травма, Андерссон Себастьян — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Варгас Рубен, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне — Грегоритч Михаэль, Хан Андре.



«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони, Тильманн Ян.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 9. Разница мячей у обеих команд +4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аугсбург»: 1.16 — 1.52, дома 1.47 — 1.40.

«Кёльн»: 1.52 — 1.45, в гостях 1.33 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 2:3, 0:1, 1:1, 1:1).

«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 2:3, 0:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.