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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Майнц». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Варгас Рубен — Травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Грегоритч Михаэль — Простуда.

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Бургзорг Делано — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне, Педерсен Мадс — Нидерлехнер Флориан, Пепи Рикардо.



«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аугсбург»: 1.19 — 1.63, дома 1.54 — 1.46.

«Майнц»: 1.48 — 1.15, в гостях 0.92 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Аугсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 3:0, 2:2, 2:0).

«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:1, 3:1, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья и обе команды забьют» с коэффициентом 5.