Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Майнц». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.35.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.
Пропускают матч
«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Варгас Рубен — Травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Грегоритч Михаэль — Простуда.
«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Бургзорг Делано — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне, Педерсен Мадс — Нидерлехнер Флориан, Пепи Рикардо.
«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Онисиво Карим.
Форма команд
На данный момент «карнавальщики» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 9 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аугсбург»: 1.19 — 1.63, дома 1.54 — 1.46.
«Майнц»: 1.48 — 1.15, в гостях 0.92 — 1.77.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Аугсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 3:0, 2:2, 2:0).
«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:1, 3:1, 0:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья и обе команды забьют» с коэффициентом 5.