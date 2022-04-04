Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Аугсбург» — «Майнц» прогноз

вчера, 19:33
Майнц

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Майнц». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Варгас Рубен — Травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Грегоритч Михаэль — Простуда.
«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Бургзорг Делано — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне, Педерсен Мадс — Нидерлехнер Флориан, Пепи Рикардо.

«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аугсбург»: 1.19 — 1.63, дома 1.54 — 1.46.
«Майнц»: 1.48 — 1.15, в гостях 0.92 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Аугсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 3:0, 2:2, 2:0).

«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:1, 3:1, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья и обе команды забьют» с коэффициентом 5.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

zu4yr2ef5du6
zu4yr2ef5du6
вчера в 20:41
Футбольный клуб «Майнц» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 