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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вольфсбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Финнбогасон Альфред — Травма паха.

«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Оксфорд Рис, Яго — Винтер Макс, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне — Зекири Энди, Нидерлехнер Флориан, Пепи Рикардо.



«Вольфсбург»: Перван Павао — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Винд Йонас, Крузе Макс, Мбабу Кевин, Шлагер Ксавер, Штеффен Ренато — Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «волки» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аугсбург»: 1.12 — 1.69, дома 1.42 — 1.58.

«Вольфсбург»: 1.07 — 1.56, в гостях 1.15 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Вольфсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 1:2, 2:3, 2:1, 0:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.50.