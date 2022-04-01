Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Вольфсбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.
Пропускают матч
«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Финнбогасон Альфред — Травма паха.
«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Оксфорд Рис, Яго — Винтер Макс, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне — Зекири Энди, Нидерлехнер Флориан, Пепи Рикардо.
«Вольфсбург»: Перван Павао — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Винд Йонас, Крузе Макс, Мбабу Кевин, Шлагер Ксавер, Штеффен Ренато — Нмеча Лукас.
Форма команд
На данный момент «волки» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аугсбург»: 1.12 — 1.69, дома 1.42 — 1.58.
«Вольфсбург»: 1.07 — 1.56, в гостях 1.15 — 1.77.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Вольфсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 1:2, 2:3, 2:1, 0:2).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.50.